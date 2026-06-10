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وفاة معلمة أثناء توجهها لأعمال امتحانات الإعدادية ببني سويف

كتب : أحمد الجندي

03:35 م 10/06/2026

إسعاف أرشيفية

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شهدت محافظة بني سويف واقعة مؤثرة، بعدما لفظت معلمة بإدارة الفشن التعليمية أنفاسها الأخيرة إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أثناء توجهها للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الجمهود الإعدادية.


وتلقت غرفة عمليات نقابة معلمي بني سويف إخطارًا يفيد بوفاة المعلمة "ابتهال س. إ."، معلمة اللغة العربية بمدرسة شنرا الإعدادية التابعة لإدارة الفشن التعليمية، وذلك خلال توجهها إلى لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية لأداء مهام عملها.


وفي أعقاب الواقعة، أعلنت نقابة المعلمين ببني سويف انتقال أعضاء اللجنة النقابية بمركز الفشن إلى المستشفى المركزي، لمتابعة الإجراءات اللازمة وإنهاء استخراج تصريح الدفن وتقديم الدعم والمساندة لأسرة الفقيدة.


وسادت حالة من الحزن بين زملاء المعلمة وطلابها عقب انتشار نبأ وفاتها، حيث عُرفت بحسن الخلق والتفاني في أداء رسالتها التعليمية داخل المدرسة.

ونعت نقابة المعلمين ببني سويف واللجنة النقابية للمعلمين بالفشن الفقيدة، مقدمة خالص التعازي والمواساة لأسرتها وزملائها وطلابها، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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امتحانات الشهادة الإعدادية بني سويف

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