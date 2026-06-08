وكيل تعليم أسيوط يتابع امتحانات الإعدادية ويشدد على منع الغش وضبط اللجان

خارج التوقعات..ماذا قال طلاب الاعدادية بكفر الشيخ عن الإنجليزي؟ - صور

قبل عقده غدًا.. نماذج امتحانات اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية 2026

بالصورـ وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان الإعدادية بساحل سليم ويشدد على منع الغش

رصد موقع مصراوي 14 صورة من محيط لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات بمحافظة الجيزة، عكست حالة من الاستقرار والانتظام خلال سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026.

وأظهرت الصور جاهزية اللجنة واستكمال جميع الاستعدادات التنظيمية لاستقبال الطلاب، مع انتظام دخول الطالبات إلى اللجان لأداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة.

كما رصدت الصور تواجد عدد من أولياء الأمور أمام المدرسة، في انتظار أبنائهم خلال فترة الامتحان، وسط حالة من الهدوء والالتزام بالإجراءات المنظمة بمحيط اللجنة.