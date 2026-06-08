بالصور.. انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2026 بالجيزة
كتب : أحمد الجندي
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رصد موقع مصراوي 14 صورة من محيط لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات بمحافظة الجيزة، عكست حالة من الاستقرار والانتظام خلال سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026.
وأظهرت الصور جاهزية اللجنة واستكمال جميع الاستعدادات التنظيمية لاستقبال الطلاب، مع انتظام دخول الطالبات إلى اللجان لأداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة.
كما رصدت الصور تواجد عدد من أولياء الأمور أمام المدرسة، في انتظار أبنائهم خلال فترة الامتحان، وسط حالة من الهدوء والالتزام بالإجراءات المنظمة بمحيط اللجنة.