تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الاثنين، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة بلجان إدارة ساحل سليم التعليمية، والتي انطلقت السبت الماضي وتستمر حتى الخميس 11 يونيو، وذلك في إطار توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمتابعة أعمال الامتحانات وضبط اللجان.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة محمد البهنساوي، وكيل إدارة ساحل سليم التعليمية.

متابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

استهل وكيل الوزارة جولته بمتابعة انتظام الامتحانات في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية بلجنة مدرسة الغريب الإعدادية المشتركة، التي تضم 16 لجنة امتحانية.

كما تابع سير الامتحانات بمدرسة المطمر الإعدادية المشتركة، والتي تضم 11 لجنة، ثم تفقد لجنة مدرسة ساحل سليم الإعدادية بنات بعدد 24 لجنة، واختتم جولته بزيارة لجنة مدرسة ساحل سليم الثانوية بنين، والتي تضم 24 لجنة.

التأكد من انتظام لجان الشهادة الإعدادية ومنع الغش

واطمأن دسوقي، خلال جولته، إلى مستوى أسئلة الامتحانات، مؤكداً أنها جاءت من داخل الكتاب المدرسي وكتاب التقييمات، كما تابع توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

وشدد على ضرورة تواجد المراقبين والملاحظين داخل اللجان، إلى جانب تأمين بوابات المدارس ومنع دخول غير المختصين، لتحقيق الانضباط الكامل أثناء الامتحانات.

كما أكد حظر دخول الهواتف المحمولة والكاميرات وأي وسائل إلكترونية، مثل سماعات البلوتوث والساعات الذكية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات للغش، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية في حالة انعقاد دائم طوال فترة الامتحانات، لمتابعة سير العمل والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان أو الطلاب.

وأشار إلى ربط غرفة العمليات الرئيسية بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، لمتابعة المستجدات أولاً بأول.

أعداد الطلاب واللجان على مستوى المحافظة

ويبلغ عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة أسيوط 79 ألفا و61 طالباً وطالبة، من النظاميين والمنازل، موزعين على 264 لجنة امتحانية داخل 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، كما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 10 آلاف و598 طالباً وطالبة من النظاميين والمنازل.