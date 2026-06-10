كشف الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، خلال لقاء تلفزيوني سابق ببرنامج "كلام الناس"، مع الاعلامية ياسمين عز، عن تفاصيل خلاف فني جمعه بالفنان الراحل أحمد زكي أثناء مشاركتهما في أحد الأعمال السينمائية، مؤكدًا أن الأزمة نشبت بسبب تعديلات طرأت على السيناريو والحوار.

خلاف مع أحمد زكي بسبب مشاهد

وأضاف: "حصل موقف أنا احتجت فيه عشان كان غيروا حاجات في الشغل وفي المشاهد عشان هما كانوا بيتعاملوا بمنطق النجم وأحمد زكي كان في أوج النجومية، وعملوا تغيير وفي الحوار عشان كله يبقى مكرس لحساب النجم".

وأوضح مخيون أن بعض المشاهد خضعت لتغييرات هدفت إلى إبراز دور النجم الرئيسي بشكل أكبر وهو أحمد زكي، وهو ما دفعه للاعتراض على تلك التعديلات.

غضب أحمد زكي

وأضاف أن موقفه تسبب في غضب أحمد زكي منه، حيث تواصل معه هاتفيًا معاتبًا إياه على تصريحاته واعتراضه، لتنشأ بينهما حالة من الجفوة استمرت لفترة، رغم العلاقة القوية التي كانت تجمعهما على المستوى الإنساني والمهني.

وأكد مخيون أن الخلاف لم يؤثر على مكانة أحمد زكي في قلبه، مشيرًا إلى أنه حرص على زيارته خلال فترة علاجه داخل مستشفى دار الفؤاد، لإنهاء أي خلافات سابقة، لافتًا إلى أنه كان يعتبره أخًا وصديقًا عزيزًا لا يمكن الاستغناء عنه.

وتابع: "أنا قلت الكلام دا لـ احمد زكي وزعل مني وكلمني في التليفون وكان يطول أوي وقالي إزاي تقول كدا، حصل جفوة بينا بسبب الموقف دا وبعدين لما تعب ودخل مستشفى دار الفؤاد روحت أزوره لاني مكنتش أقدر استغنى عنه كأخ وصديق، قعدنا فترة فيه خلاف".

وفاة عبدالعزيز مخيون بعد أزمة صحية

تعرض الفنان عبدالعزيز مخيون لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية.

وتم احتجازه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تعلن أسرته وفاته صباح اليوم الأربعاء.

ويعد عبدالعزيز مخيون أحد أبرز نجوم الفن المصري، إذ قدم خلال مشواره عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.

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