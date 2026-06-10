خارج التوقعات..ماذا قال طلاب الاعدادية بكفر الشيخ عن الإنجليزي؟ - صور

قبل عقده غدًا.. نماذج امتحانات اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية 2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بدء أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع مقار التصحيح على مستوى المحافظة اعتبارًا من غدٍ الخميس، تمهيدًا لاستكمال مراحل المراجعة والرصد وإعلان النتيجة عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية واعتمادها رسميًا.

غدًا انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

وقال الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن أعمال تقدير الدرجات ستبدأ غدًا وفق الضوابط والتعليمات المنظمة، على أن تتبعها مراحل المراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في أقرب وقت بعد اعتمادها رسميًا.

متابعة ميدانية لـ آخر أيام الامتحانات الشهادة الإعدادية

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وكيل الوزارة بعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأخير، حيث تابع سير العمل داخل لجان مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات، واطمأن على تطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية وانتظام اللجان.

أكثر من 65 ألف طالب أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل الوزارة أن أكثر من 65 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام داخل 333 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الطلاب أدوا امتحان مادة الهندسة في أجواء هادئة ومنضبطة، وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات الرئيسية والفرعية، مع انتظام وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المواعيد المحددة، دون تسجيل أي معوقات مؤثرة على سير الامتحانات.

تشديد على الانضباط بالشهادة الإعدادية

وأكد الدكتور محمود الفولي أن المديرية تتعامل بحسم مع أي مخالفات داخل اللجان، ولن تسمح بأي تجاوزات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية أو مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشددًا على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان.

كما وجه بضرورة الحفاظ على الهدوء والانضباط وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة بشكل فوري على المخالفين، بما يضمن سير الامتحانات بصورة منتظمة.

استعدادات لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

وفي ختام جولته، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، مشيدًا بجهودهم في إنجاح المنظومة الامتحانية، ومؤكدًا أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها رسميًا.