أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات إحياء وتطوير القاهرة التراثية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف الحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية للعاصمة، وتعظيم الاستفادة من مواقعها التراثية والأثرية، وتحويلها إلى نقاط جذب سياحي وثقافي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة قام بها محافظ القاهرة، يرافقه اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، بعدد من مناطق القاهرة الخديوية والتراثية بحي الأزبكية، ومنطقة القاهرة التاريخية بحى وسط القاهرة، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات أعمال التطوير الجارية بها، وذلك في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التراثية واستعادة مكانتها الثقافية والسياحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الطابع التاريخى والتراثى للعاصمة وتعظيم الاستفادة من المقومات الحضارية والسياحية التي تزخر بها القاهرة.‏

تفاصيل جولة محافظ القاهرة ومستشار الرئيس للتنمية المحلية اليوم

شملت الجولة تفقد أعمال تطوير نادي السلاح بحى الأزبكية الذى تنفذه شركة المقاولون العرب باشراف جهاز مثلث ماسبيرو بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان، إذ تم استعراض مراحل التطوير الجارية بالموقع وآليات الحفاظ على قيمة النادى التاريخية والمعمارية، بما يسهم في استعادة دوره الحضاري والخدمي ويتناسب مع مكانته كأحد المعالم المهمة بالعاصمة.

‏وتفقد محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية منزل زينب خاتون بحي وسط القاهرة، لمتابعة أعمال الترميم ورفع الكفاءة الجارية بالمبنى الأثري التى تقوم بها وزارةالآثار، بما يسهم في تحويله إلى مقصد سياحي وثقافي يعكس ثراء وتنوع التراث المصري ويعزز من الجذب السياحي للمنطقة.

‏وتضمنت جولتهما بحى وسط القاهرة متابعة أعمال التطوير الجارية بـ وكالة قايتباي التى يقوم بها الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، إذ تم استعراض نسب التنفيذ والخطط المستهدفة لإعادة إحياء الموقع واستثماره ثقافيًا وسياحيًا، بما يتوافق مع قيمته التاريخية باعتباره أحد أبرز المعالم الأثرية التي تجسد عراقة القاهرة التاريخية.

‏وشملت الجولة تفقد منطقة باب الفتوح ومتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها، والتي تستهدف تحسين المشهد الحضاري والحفاظ على الطابع المعماري المميز للمنطقة، مع تطوير الخدمات والبنية التحتية بما يليق بقيمتها التاريخية والسياحية.

وأشاد اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية بحجم الأعمال المنفذة والتنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن تطوير القاهرة التاريخية يتم وفق رؤية متكاملة تحقق التوازن بين الحفاظ على التراث العمراني والأثري ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن استدامة هذه المناطق للأجيال القادمة.

محافظ القاهرة يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لمشروعات التطوير

شدد محافظ القاهرة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يحقق رؤية الدولة في استعادة الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية وإبراز مكانتها كواحدة من أهم المدن التراثية على مستوى العالم.

‏وأشار الدكتور إبراهيم صابر، إلى استمرار المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات الجارية بالقاهرة التراثية، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات التنموية والحضارية التي تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير العاصمة والحفاظ على إرثها التاريخي للأجيال القادمة.

ويذكر أنه رافق محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية في جولتهما كل من: الدكتور أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من قيادات محافظة القاهرة.

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