وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن ضوابط تأجيل امتحان الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2026، مع التأكيد على احتساب الدرجة كاملة للطلاب الذين يتم تأجيل امتحاناتهم إلى الدور الثاني، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026 وفقًا للجدول المعتمد من الوزير، وبالاستناد إلى أحكام القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013 بشأن نظام الدراسة والامتحانات للصف الثالث الثانوي.

الأعذار المرضية

أوضحت الوزارة أنه في حالة وجود عذر مرضي يمنع الطالب من أداء امتحان الدور الأول في كل المواد أو بعضها، يتعين على ولي الأمر التقدم عبر الإدارة التعليمية التابع لها الطالب بالمستندات التالية:

-صورة من رقم الجلوس.

-خطاب من الإدارة التعليمية موجه إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة يفيد برغبة ولي الأمر في تأجيل

الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية.

-تقرير طبي من التأمين الصحي معتمد ومختوم من اللجنة الطبية العامة موضح به الحالة المرضية.

-صورة من خطاب المستشفى الحكومي موضح به تاريخ دخول وخروج الطالب.

-إفادة بغياب الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضح بها المواد التي تغيب عنها الطالب ومختومة بالختم الرسمي.

وفي حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ أثناء أداء الامتحان، والذي يؤدي إلى عدم قدرة الطالب على الاستمرار، يتم إعداد تقرير مشترك من الطبيب الزائر الصحي ورئيس اللجنة، ويتم إرساله في نفس اليوم إلى لجنة النظام والمراقبة، ثم إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة للنظر في حالة الطالب وقراره بشأن دخوله الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

كما يشترط تقديم تقرير طبي معتمد من الطبيب الزائر الصحي ورئيس اللجنة يثبت الحالة ونقل الطالب بسيارة الإسعاف وتوقيت الخروج، أصل محضر إثبات الحالة، صورة طبق الأصل من استمارة (5) أو (6) د معتمدة من لجنة النظام والمراقبة، التماس من ولي الأمر بطلب تأجيل المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية.

الأعذار القهرية

حددت الوزارة الأعذار القهرية التي يجوز فيها التأجيل للدور الثاني، وتشمل:

العالقين بالخارج بسبب ظروف قهرية، مع تقديم صورة من جواز السفر موضح به تأشيرات الخروج والدخول.

حالات الوفاة من الدرجة الأولى مع تقديم أصل شهادة الوفاة.

حالات الولادة للطالبة مع تقديم شهادة ميلاد المولود وشهادة طبية معتمدة من مستشفى عام.

مشاركة الطالب في بطولة رياضية رسمية خارج البلاد، مع تقديم خطاب من الاتحاد الرياضي وصورة تأشيرات السفر وقرار اعتماد المشاركة.

الكوارث الطبيعية مثل هدم المنزل أو السيول وغيرها.

كما يُشترط تقديم صورة من رقم الجلوس، وبيان غياب بالمواد التي لم يؤدِ فيها الطالب الامتحان من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة.

إجراءات التقديم

أكدت الوزارة أن جميع المستندات تُسلَّم إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية التعليمية، ثم تُرفع عن طريق مندوب رسمي إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية (الحجرة رقم 145 – الدور الخامس)، مع التأكيد على عدم إرسال أي مستندات عبر البريد نهائيًا.

كما شددت الوزارة على أنه لن يتم قبول أي طلبات تأجيل مقدمة من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية مباشرة، وإنما يتم التعامل فقط مع مندوبين رسميين من المديريات التعليمية، ويتم إخطار الطلاب بقرار الموافقة أو الرفض من خلال إدارة شئون الطلبة والامتحانات في المديريات التعليمية، وذلك تسهيلًا على أولياء الأمور.

آخر موعد للتقديم

أكدت الوزارة أن آخر موعد لإرسال طلبات التأجيل للدور الثاني بالدرجة الفعلية هو يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026، أي خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات المقررة يوم 16 يوليو 2026.