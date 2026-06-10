نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية صحة ورقة إجابة تم تداولها عبر بعض جروبات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم احتوائها على إجابات امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدة أنها لا تمت بصلة للامتحان الفعلي الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب بدء امتحان العلوم، تداول ورقة قيل إنها تتضمن إجابات أسئلة الامتحان، ما أثار حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن مدى صحتها.

تعليم القليوبية تنفي صحة إجابات العلوم المتداولة على جروبات الغش

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الورقة المتداولة غير صحيحة تمامًا، ولا علاقة لها بامتحان العلوم الجاري داخل اللجان، مشددًا على أن ما يتم نشره عبر جروبات الغش الإلكتروني يهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على الطلاب.

وأوضح المصدر أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتابع سير الامتحانات بشكل مستمر بالتنسيق مع الإدارات التعليمية المختلفة، لرصد أي مخالفات أو محاولات غش إلكتروني، والتعامل معها فورًا وفقًا للقواعد المنظمة للامتحانات.

وشددت المديرية على استمرار أعمال المتابعة والرصد لكل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مضلل يتعلق بالامتحانات، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.