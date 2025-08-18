"التعليم" تكشف قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الكليات المتاحة أمام طلاب المسارات الأربعة في نظام البكالوريا المصرية، المقرر تطبيقه اختياريًا على طلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل.

تمكين الطلاب من اتخاذ قرارات واعية

أكدت الوزارة أن الهدف من الكشف المبكر عن المسارات والتخصصات هو مساعدة الطلاب على اتخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع اهتماماتهم وقدراتهم الفردية، وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى توجيه الطلاب نحو التخصصات التي تتناسب مع ميولهم وإمكاناتهم، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من نظام البكالوريا الجديد.

اختيار التخصصات وفق القدرات والتطلعات

ويتيح نظام البكالوريا للطلاب حرية اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم المستقبلية، بحيث تكون قراراتهم التعليمية أكثر وعيًا واستنارة.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

103 آلاف للحاسبات.. مصروفات جامعة مصر للمعلوماتية لطلاب الثانوية بتنسيق الجامعات

قرار حاسم من التعليم: منع الكتب الخارجية وحصر المناهج في الإصدارات الرسمية