ننشر نماذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 2026

واصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نشر النماذج الاسترشادية بنظام البوكليت في مادة الدراسات الاجتماعية، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 لطلاب الشهادة الإعدادية.

ويأتي هذا الإجراء بتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، وبرعاية الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبإشراف حنان القاضي، موجه عام الدراسات الاجتماعية، وبمتابعة أحمد شعبان، وكيل المديرية.

وتهدف هذه النماذج إلى تدريب الطلاب على شكل الامتحان وطبيعة الأسئلة المتوقعة، بما يسهم في رفع مستوى الاستعداد وتحقيق أفضل النتائج خلال الامتحانات.

وأكدت المديرية على أهمية الاستفادة من هذه النماذج لضمان تأهيل الطلاب جيدًا قبل الامتحانات، مع التمني لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح.

