لفُّوا إيده بكرتونة.. "التعليم" تحقق في "كسر" طفل داخل مدرسة خاصة

تقدَّم ولي أمر الطالب أحمد شعبان أحمد عبد الستار، المقيد بالصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية (الحي العاشر)، ببلاغ وشكوى رسمية ضد إدارة المدرسة، بعد تعرض نجله البالغ من العمر 6 سنوات إلى كسر داخل المدرسة، وتركه ساعات دون إخطار أُسرته أو تقديم إسعافات طبية مناسبة.

وكانت الواقعة، حسب رواية ولي الأمر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، يوم الخميس الماضي، أثناء اليوم الدراسي؛ حيث نظمت المدرسة حفلةً داخليةً تضمنت مسابقات وألعابًا؛ من بينها لعبة الجري فوق المقاعد مع تخصيص جوائز للفائزين.

وسقط الطفل، خلال مشاركته في إحدى اللعبات، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ما أدى إلى إصابته بكسر في ساقه اليسرى، إلا أن إدارة المدرسة، وفقًا للشكوى، لم تبلغ ولي الأمر بالحادث إلا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بعد مرور نحو 3 ساعات كاملة على وقوع الإصابة.

وأوضح ولي الأمر أنه فور وصوله إلى المدرسة فوجئ بنجله في حالة ألم شديد، بينما اكتفى العاملون بلف ساقه المصابة بقطعة من الكرتون كإجراء بدائي.

وأضاف ولي الأمر أنه تم نقل الطفل لاحقًا إلى أحد المستشفيات؛ حيث تم حجزه لمدة يومَين، وأثبت التقرير الطبي، ما يلي:

"حضر المريض إلى قسم الطوارئ، وهو يعاني كسرًا بأسفل عظمتَي الساق اليسرى، وبعد الفحوصات اللازمة تم إجراء تدخل جراحي لعمل رد مغلق وتثبيت بواسطة أسلاك معدنية".

وطالب ولي الأمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق رسمي في الواقعة، ومحاسبة جميع المتسببين، مؤكدًا أن ما حدث يُعد إهمالًا جسيمًا وتعريضًا لحياة طفل للخطر داخل مؤسسة تعليمية يُفترض أن تكون بيئة آمنة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إرسال لجنة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غدًا الأحد، لفحص كاميرات المراقبة داخل المدرسة، والتأكد من ملابسات الواقعة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددًا على أن سلامة الطلاب خط أحمر ولا تهاون فيها.

