انطلاق امتحانات نصف العام 2026 في الجيزة للمواد غير المضافة للمجموع

شهدت مدارس محافظة الجيزة اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025 انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي 2026 للمواد غير المضافة للمجموع، بالإضافة إلى امتحانات مادة المستوى الرفيع، في خطوة استعدادًا لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الامتحانات ستستمر حتى يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، حيث يؤدي الطلاب خلالها اختباراتهم وفق الجداول المقررة مسبقًا، لضمان استكمال تقييم الفصل الدراسي الأول بشكل منتظم.

وأكدت المديرية على اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية داخل المدارس لتيسير سير الامتحانات، مع الالتزام بالضوابط والإرشادات الخاصة بكل مادة، بهدف توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم بأفضل صورة ممكنة.

