ننشر نماذج البوكليت في امتحانات اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية 2026

كتب : أحمد الجندي

01:06 م 25/12/2025
    نماذج البوكليت (4)
    نماذج البوكليت (2)
    نماذج البوكليت (6)
    نماذج البوكليت (7)
    نماذج البوكليت (3)
    نماذج البوكليت (5)

تواصل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نشر النماذج الاسترشادية بنظام البوكليت في مادة اللغة الإنجليزية، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026 لطلاب الشهادة الإعدادية.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبإشراف غالية عبد الفتاح، موجه عام اللغة الإنجليزية، وبمتابعة أحمد شعبان، وكيل المديرية.

وتعد هذه النماذج خطوة مهمة لمساعدة الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات، حيث توفر لهم التدريب العملي على شكل الأسئلة ونظام البوكليت، بما يتيح لهم فهم أسلوب الامتحان وكيفية حل الأسئلة بطريقة منظمة وصحيحة.

وأكدت المديرية أن نشر هذه النماذج يأتي في إطار حرصها على تقديم الدعم الكامل للطلاب وتسهيل عملية المراجعة قبل الامتحانات، لضمان تحقيق أفضل النتائج الدراسية وتعزيز مستوى الأداء الأكاديمي في مادة اللغة الإنجليزية.

امتحانات اللغة الإنجليزية الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم

