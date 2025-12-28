إعلان

الثلاثاء.. انتهاء الترم الأول لـ"أولى وثانية ابتدائي" في 10 محافظات

كتب : أحمد الجندي

12:11 م 28/12/2025

أرشيفية

ينتهي الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في 10 محافظات، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري، وذلك عقب الانتهاء من أداء التقييم النهائي المقرر لهم خلال الأيام الحالية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت تبكير موعد عقد التقييم النهائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في عدد من المحافظات، نظرًا لتزامن الموعد الأصلي مع انتخابات مجلس النواب.

ووفقًا للقرار، تبدأ التقييمات اعتبارًا من يوم الأحد 28 ديسمبر الجاري، وتستمر أيام 28 و29 و30 ديسمبر، بدلًا من الموعد السابق المحدد أيام 4 و5 و6 يناير المقبل.

وأكدت الوزارة أن مواعيد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي في باقي محافظات الجمهورية ستظل دون تغيير، حيث تُجرى التقييمات في موعدها الأصلي خلال أيام 4 و5 و6 يناير المقبل، وفق الجداول المعتمدة مسبقًا.

وشمل قرار تبكير التقييم النهائي عشر محافظات، هي: الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية.

طلاب الصف الأول الابتدائي وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الثاني الابتدائي

