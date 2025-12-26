إعلان

ننشر نماذج البوكليت في امتحانات مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026

كتب : أحمد الجندي

01:58 م 26/12/2025
واصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نشر نماذج أسئلة البوكليت في مادة الرياضيات، بفرعيها «الجبر والاحتمال» و«الهندسة المستوية»، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026 لطلاب الشهادة الإعدادية.

ويأتي ذلك في إطار حرص المديرية على دعم العملية التعليمية وتهيئة الطلاب بشكل عملي قبل الامتحانات، وتنفيذًا لتوجيهاتمحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبإشراف إيهاب فتحي، موجه عام الرياضيات، ومتابعة أحمد شعبان، وكيل المديرية.

وأكدت المديرية أن الهدف من نشر هذه النماذج هو تدريب الطلاب على حل أكبر عدد ممكن من الأسئلة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتحقيق أقصى استفادة تعليمية، وتعزيز مستوى استعدادهم للامتحانات.

وتمنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة دوام التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلاب، داعيةً إلى الاستفادة القصوى من هذه النماذج كجزء من برنامج الدعم التعليمي المتكامل قبل الامتحانات.

مديرية التربية والتعليم نماذج أسئلة البوكليت مادة الرياضيات امتحانات الفصل الدراسي الأول

