أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بدء فعاليات البث المباشر للمراجعات النهائية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025/2026، اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025، ضمن جهودها لدعم الطلاب وتقديم خدمة تعليمية متميزة تسهم في تحقيق أفضل النتائج.

وبحسب بيان، تشمل المراجعات عبر البث المباشر مادة العلوم، حيث تُجرى المراجعة باللغة العربية من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، وباللغة الإنجليزية من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا.

وأكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن هذه المراجعات تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تدريب الطلاب عمليًا على مواصفات الورقة الامتحانية بنظام البوكليت، وتعزيز قدرتهم على الفهم الجيد وتنظيم الوقت أثناء الامتحان.

أوضحت المديرية أن البث يتم عبر منصة Microsoft Teams، داعية الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المراجعات النهائية من خلال هذا الرابط هنا.

وأكدت المديرية أن المراجعات تقدم بواسطة نخبة من أفضل المعلمين ذوي الخبرة والكفاءة، مع شرح مبسط، مراجعات مركزة، وتدريب عملي على نظام البوكليت.

