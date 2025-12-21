مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس الهرم وكرداسة- صور

زار سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، مدارس إدارتي الهرم وكرداسة التعليمية، في إطار متابعة تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد» داخل المدارس.

وبحسب بيان، بدأت الجولة بإدارة الهرم التعليمية، حيث شملت زيارة كل من: مدرسة منشية البكّال الثانوية، مدرسة منشية البكّاري الابتدائية، ملحقة عمر بن الخطاب الإعدادية، ملحقة محمد سلامة الإعدادية، ومدرسة أمهات المؤمنين الابتدائية.

وخلال الزيارة، تابع وكيل أول الوزارة تنفيذ المبادرة على أرض الواقع من خلال حصر الرواكد، وتجميعها، واتخاذ إجراءات إعادة التأهيل والتوزيع العادل وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يساهم في خفض الهدر وتحسين بيئة التعلم داخل الفصول.

كما أشاد "عطية" بارتفاع نسب الحضور وانتظام اليوم الدراسي، معتبرًا ذلك انعكاسًا مباشرًا لحسن الإدارة والمتابعة الميدانية، كما وجّه شكره للدكتورة نجوى عبد المعطي، مدير عام إدارة الهرم التعليمية، على جهودها في متابعة المبادرات وتحويل التوجيهات إلى واقع ملموس.

استكمل سعيد عطية جولته بزيارة إدارة كرداسة التعليمية، وشملت الزيارة كل من: مدرسة الشهيد يوسف أنور الابتدائية، مدرسة الوحدة الابتدائية، ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.

وشدد وكيل أول الوزارة على تحقيق الانضباط المدرسي وربط التقييم بالأداء الفعلي داخل المدرسة لا بالتقارير الورقية، مؤكدًا أن مبادرة «مدارس بلا رواكد» تمثل ركيزة أساسية لبناء مدرسة منظمة وقادرة على استثمار مواردها بكفاءة، وأن المتابعة مستمرة دون مجال للتراجع أو التراخي.

