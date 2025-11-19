بعد واقعة حبس طالبة بسبب المصروفات.. بيان عاجل من مدرسة "نيو كابيتال"

واصلت الدكتورة وفاء رضا، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، اليوم الأربعاء، جولاتها الميدانية لعدد من مدارس إدارة شبرا التعليمية، شملت النصر الإعدادية بنات والاتحاد القومي المشتركة الابتدائي.

وكان في استقبالها هناء أحمد، مدير عام الإدارة، إلى جانب مديري المدارس، حيث تم متابعة نسب الحضور، تقييمات المعلمين، وسجلاتهم، مع التأكيد على الالتزام بالخطة الدراسية وعدم الإخلال بها.

شددت وكيل المديرية على الالتزام بالزي المدرسي والمظهر العام للطلاب، مؤكدة ضرورة متابعة ذلك يوميًا داخل المدارس، حرصًا على تعزيز الانضباط والهوية المدرسية.

تابعت الدكتورة وفاء رضا استعدادات المدارس لامتحانات شهر نوفمبر، ووجهت بضرورة الالتزام بالجداول المحددة، وتوفير بيئة امتحانية هادئة ومنضبطة، مع التقيد الكامل بالضوابط والتعليمات الخاصة بتنفيذ الامتحانات.

كما أشرفت وكيل المديرية على استعدادات المدارس الخاصة باللجان الانتخابية وتجهيزاتها، مؤكدة ضرورة توفير بيئة مناسبة، وتسهيل جميع الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الحفاظ على سلامة المنشآت والتجهيزات المدرسية.

في ختام الجولة، شددت الدكتورة وفاء رضا على استمرار المتابعة الميدانية والاهتمام بكل ما يدعم انتظام العملية التعليمية ورفع مستوى الانضباط داخل المدارس.

