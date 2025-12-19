قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إسناد إدارة وتشغيل المدارس الحكومية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي، وذلك في إطار تحسين جودة التعليم وضمان الإدارة الاحترافية لهذه المدارس.

القرار يشمل جميع المدارس الحكومية والدولية، حيث تضم شبكة المدارس المصرية الدولية 3 مدارس رئيسية: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، وفرع التجمع، ومدرسة المعراج، وتمنح هذه المدارس شهادة البكالوريا الدولية، وهي معتمدة رسميًا من منظمة البكالوريا الدولية.

أما المدارس الرسمية الدولية (IPS)، فقد وصل عددها إلى 33 مدرسة وفقًا لأحدث الإحصائيات الرسمية للوزارة، ليشمل القرار جميع الـ36 مدرسة.

وتعمل الشركة المكلفة بإدارة وتشغيل هذه المدارس في مجال تطوير التعليم وإدارة المدارس، وهي نفسها التي تدير المدارس المصرية اليابانية والمدارس المصرية الألمانية.

وأرسلت وحدة المدارس الحكومية الدولية بالوزارة خطابًا رسميًا إلى مدير المدرسة الرسمية المصرية الدولية، لتنفيذ بروتوكول إدارة وتشغيل المدارس بالتعاون مع الشركة المتخصصة.

تحويل الأرصدة المالية وإغلاق الحسابات

أوضحت الوحدة أن الشركة المتعاقدة طلبت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل جميع الأرصدة النقدية الخاصة بالمدارس إلى حساب الشركة، تمهيدًا لتوليها مهام الإدارة والتشغيل وفقًا لبنود البروتوكول.

وأكد الخطاب، ضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية لغلق جميع الحسابات البنكية التابعة للمدارس الحكومية الدولية، عقب تحويل الأرصدة المالية إلى حساب الشركة، مع استثناء قيمة رواتب شهر ديسمبر لعام 2025، على أن يتم وقف التعامل على هذه الحسابات بشكل نهائي ثم غلقها.

كما شددت الوزارة على إعداد بيان تفصيلي بالمديونيات المستحقة على المدرسة، يتضمن أسماء الجهات الدائنة وقيمة المستحقات لكل جهة، ليتم تسليمه للشركة لتقوم بسدادها ضمن مسؤولياتها الجديدة.

من جانبه، أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن القرار يشمل المدارس الرسمية والدولية والمدارس المصرية الدولية.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على السعي المستمر لتطوير المنظومة التعليمية.

