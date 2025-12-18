إعلان

صور.. جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة 2026

كتب : أحمد الجندي

07:23 م 18/12/2025
    جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة 2026 (4)
    جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة 2026 (3)
    جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة 2026 (1)
    جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة 2026 (5)
    جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة 2026 (6)
    جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة 2026 (7)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن امتحانات صفوف النقل تشمل المراحل الدراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك وفق الجداول المعتمدة التي تراعي توزيع المواد الدراسية والفترات الزمنية بما يحقق مصلحة الطلاب.

كما أكدت مديرية التعليم بالجيزة، أن الجداول تم إعدادها بما يضمن انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، مع الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

