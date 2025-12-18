صور.. جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة 2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن امتحانات صفوف النقل تشمل المراحل الدراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك وفق الجداول المعتمدة التي تراعي توزيع المواد الدراسية والفترات الزمنية بما يحقق مصلحة الطلاب.

كما أكدت مديرية التعليم بالجيزة، أن الجداول تم إعدادها بما يضمن انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، مع الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

اقرأ أيضًا:

وزير السياحة لمصراوي: روسيا في صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر

كيف يحمي قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي بسبب المرض؟

شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة (بيان بالتوقعات)