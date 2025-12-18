إعلان

"تعليم القاهرة" تهنئ طالبًا حصد 5 ميداليات في بطولة العالم للخماسي الحديث

كتب : أحمد الجندي

10:34 م 18/12/2025

تعليم القاهرة تهنئ طالبًا حصد 5 ميداليات في بطولة

تقدمت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية تعليم القاهرة، بخالص التهاني والتقدير إلى إدارة التربية الخاصة وتوجيه عام التربية الرياضية، وإلى الطالب البطل رامز صموئيل خير، الطالب بمدرسة روض الفرج الثانوية العسكرية، بمناسبة تحقيقه إنجازًا مشرفًا بحصوله على خمس ميداليات في بطولة العالم للخماسي الحديث، التي أُقيمت بجنوب أفريقيا.

وأشادت «أبو كيلة» بهذا الإنجاز، مؤكدة أنه يعكس تميز طلاب تعليم القاهرة وقدرتهم على المنافسة العالمية، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

كما شددت على الدور المهم الذي تقوم به المديرية في تقديم الدعم الفني والتربوي للطلاب الموهوبين، إلى جانب أهمية دور الأسرة والمعلمين في صقل مواهب الطلاب.

واختتمت أبو كيلة تهنئتها بتمنياتها القلبية للطالب رامز صموئيل خير بمزيد من التوفيق والنجاح، وتحقيق إنجازات عالمية جديدة تُضاف إلى سجل البطولات المصرية.

الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة وزارة التربية والتعليم مديرية تعليم القاهرة الطالب البطل رامز صموئيل خير مدرسة روض الفرج الثانوية العسكرية بطولة العالم للخماسي الحديث

