وزير التربية والتعليم يزور مدارس أسوان؟.. ماذا وجد؟

قال بيان صادر عن وزارة التعليم، إن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واصلا زيارتهما الميدانية بمختلف مدارس المحافظة.

وتفقد الوزير والمحافظ المدرسة المصرية اليابانية بحى العقاد، وأيضاً مدرسة محمد الدمرداش الإبتدائية المشتركة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، وذلك للوقوف على مستوى الإنضباط، ومتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

وحرص وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان خلال زيارة المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد على تفقد الفصول الدراسية للإطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة شرح المعلمين للدروس داخل الفصول، كما أجريا حوارا مع المعلمين حول أساليب التدريس المُتبعة فى المدارس المصرية اليابانية وتطبيق أنشطة التوكاتسو.

وخلال زيارة مدرسة محمد الدمرداش الإبتدائية المشتركة، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب خلال فترة دراستهم، كما دعا إلى مواصلة التركيز على تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، مشيدا بمستواهم التعليمي.

وخلال الزيارة، التقى الوزير والمحافظ بعدد من أولياء الأمور للإطمئنان على تقديم الخدمة التعليمية للطلاب بالجودة المطلوبة واستمعا لآرائهم حول المناهج المطورة.

وقدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره لوزير التربية والتعليم على الزيارات المتتالية التى يقوم بها للمحافظة مما يساهم فى الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية ومستوى الخدمة المقدمة للطلاب، مؤكداً أن المحافظة جاهزة لتقديم أى دعم أو مساندة لمواصلة تطوير المدارس ورفع كفاءتها بما ينعكس بالإيجاب على توفير مناخ مناسب أمام الطلاب لزيادة التحصيل الدراسي لديهم.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ومحمود بدوى وكيل وزراة التربية والتعليم بأسوان.