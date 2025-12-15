واصل سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولاته التفقدية في مدارس المحافظة تنفيذاً لتعليمات الوزير محمد عبد اللطيف، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في إطار خطة المديرية لمتابعة انتظام العملية التعليمية وضمان الانضباط داخل المدارس.

بدأ وكيل أول الوزارة جولته بإدارة أوسيم التعليمية، حيث تفقد مدارس: الأبطال (ب)، كهرباء غرب القاهرة، دار الهدى الرسمية لغات، صيدا الابتدائية، ثم استكمل الجولة بعدد من مدارس إدارة منشأة القناطر التعليمية، وشملت: المناشي تعليم أساسي، مناشي البلد القديمة، الجلاتمة تعليم أساسي، للوقوف على الواقع الفعلي للعملية التعليمية، ومستوى الانضباط والحضور.

خلال الجولة، لاحظ عطية وجود مجموعة من الطلاب خارج أسوار إحدى المدارس، واستمع لأسباب تواجدهم خارج المدرسة، واكتشف أن سبب ذلك هو فصلهم لتجاوز نسبة الغياب.

وبناءً على ذلك، وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة قيد الطلاب، والقيام ببحث الحالة الاجتماعية لهم عبر الأخصائيين الاجتماعيين، ومتابعتهم يوميًا داخل المدرسة، وإعداد تقارير دورية للإدارة التعليمية لضمان عدم تكرار الموقف ومعالجة الأسباب من جذورها.

كما تابع عطية انتظام الحضور داخل الفصول، ومستوى الانضباط في المدارس والساحات، مع تفعيل الإشراف المدرسي الحقيقي، مشددًا على أن الانضباط لا يُفرض بالعقاب فقط، بل بالفهم والمتابعة والرعاية.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن الجولات الميدانية ستستمر، وأن أي تقصير في حماية الطلاب أو احتوائهم داخل المدرسة لن يُقبل أو يُبرَّر.