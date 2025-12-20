جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2026 الترم الاول بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي (عربي – لغات) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأوضحت المديرية أن جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت الموافق 10 يناير 2026 وجاء الجدول كالتالي:

السبت 10 يناير 2026: امتحان اللغة العربية.

الأحد 11 يناير 2026: امتحان الرياضيات.

الاثنين 12 يناير 2026: امتحان اللغة الإنجليزية.

