رسميًا.. جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالجيزة 2026
كتب : أحمد الجندي
مديرية التربية والتعليم في الجيزة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الجدول الاسترشادي لامتحانات الصف الرابع الابتدائي (عربي - لغات) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026.
وأوضحت المديرية، أن الامتحانات تبدأ يوم السبت الموافق 10 يناير 2026 وجاء الجدول كالتالي:
- السبت 10 يناير 2026: امتحان اللغة العربية.
- الأحد 11 يناير 2026: امتحان العلوم.
- الاثنين 12 يناير 2026: امتحان اللغة الإنجليزية.
- الثلاثاء 13 يناير 2026: امتحان الدراسات الاجتماعية.
- الأربعاء 14 يناير 2026: امتحان الرياضيات.
