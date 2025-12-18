إعلان

رسميًا.. جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالجيزة 2026

كتب : أحمد الجندي

07:36 م 18/12/2025

مديرية التربية والتعليم في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الجدول الاسترشادي لامتحانات الصف الرابع الابتدائي (عربي - لغات) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت المديرية، أن الامتحانات تبدأ يوم السبت الموافق 10 يناير 2026 وجاء الجدول كالتالي:

- السبت 10 يناير 2026: امتحان اللغة العربية.

- الأحد 11 يناير 2026: امتحان العلوم.

- الاثنين 12 يناير 2026: امتحان اللغة الإنجليزية.

- الثلاثاء 13 يناير 2026: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 14 يناير 2026: امتحان الرياضيات.

1

مديرية التربية والتعليم امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

