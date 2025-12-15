مدير تعليم القاهرة تتفقد مدارس حلوان.. وبيان بالتفاصيل

تفقدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الاثنين، عددا من مدارس إدارة حلوان التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدارس.

وبحسب بيان، أكدت مدير مديرية التعليم بالقاهرة أن التواجد الميداني بين الطلاب والمعلمين يمثل ركيزة أساسية لضمان حسن سير العملية التعليمية، مشددة على أن المتابعة المباشرة داخل المدارس تسهم في دعم الإيجابيات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، بما يحقق مصلحة الطالب في المقام الأول.

وشملت الجولة تفقد مدارس: السيدة خديجة، والمدرسة الابتدائية الجديدة، ومدرسة الشهيد أحمد محمود حامد الابتدائية، حيث رافقها خلال الزيارة الدكتورة سامية علام مدير عام إدارة حلوان التعليمية، و محمد رحوم وكيل الإدارة.

وخلال الجولة، تفقدت الدكتورة همت أبو كيلة الفصول الدراسية، واطمأنت على انتظام حضور الطلاب، وتواجد المعلمين، ومستوى الأداء داخل الفصول، إلى جانب متابعة مستوى النظافة والانضباط العام داخل المدارس، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل، واستمرار الجدية والانضباط بجميع المدارس.

كما حرصت مدير المديرية على مشاركة الطلاب في عدد من الأنشطة المدرسية، وتفاعلت معهم داخل الفصول، مؤكدة أن الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية تمثل جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية، وتسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم وبناء شخصياتهم بصورة متوازنة.

وشددت على أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية والاهتمام بها داخل المدارس، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في جذب الطلاب للمدرسة، ودورها الفعال في تعزيز الانتماء والانضباط، فضلًا عن دعم التحصيل الدراسي وتنمية القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.

وأكدت مدير تعليم القاهرة ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، والعمل على تنمية مهارات الطلاب، والاهتمام بالجوانب التربوية والتعليمية معًا، بما يسهم في بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة.

