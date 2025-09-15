إعلان

هل هناك شيء خاص يقال عند احتضار المسلم غير تلقين الشهادة؟.. الإفتاء توضح

06:17 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

دار الإفتاء المصري

كتب - علي شبل:

هل هناك شيء خاص يقال عند احتضار المسلم غير تلقين الشهادة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه يستحب الدعاء للميت وذكر الله وقراءة القرآن عنده؛ حيث وردت أحاديث نبوية شريفة وآثار عن السلف الصالح باستحباب قراءة سور يس، والرعد، والبقرة، وغيرها.

وأشارت اللجنة إلى أنه قد عقد لذلك الحافظ السيوطي في كتابه "شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور" بابًا في "مَا يَقُوله الْإِنْسَان فِي مرض الْمَوْت وَمَا يُقْرَأ عِنْده وَمَا يُقَال إِذا احْتضرَ وتلقينه وَمَا يُقَال إِذا مَاتَ وغُمض عَيناهُ".

