موعد أذان وصلاة العصر اليوم الإثنين 12 يناير. . ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

12:30 م 12/01/2026

الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 12 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الإثنين 12 يناير، في تمام الساعة 2:55م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 12 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.03 م

العصر 2:55 م

المغرب 5.15 م

العشاء 6:37 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

جاء في صحيح مسلم عن الْبَرَاءِ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.

وكذلك حديث: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، بعدما يصلي الغداة عشر مرات، كتب الله عز وجل له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكن له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل، فإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك، وكن له حجابًا من الشيطان حتى يصبح. أخرجه الخطيب، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

ماذا يحدث لجسمك عند النوم أقل من 7 ساعات؟
"الاتفاق تم بمدة العقد".. تفاصيل أولى صفقات الأهلي الأجنبية
محمد منير يتعرض لأزمة صحية ويعلن تأجيل حفله في دبي

نقل وبترول وطرق.. ماذا يفعل وفد الغرف التجارية المصرية في سوريا؟
"حالة رحيل واجتياز الكشف".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة داخل الأهلي

