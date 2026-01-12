داعية: العنف ضد المرأة وضرب الزوجات لا يمت للدين الإسلامي بصلة

كتب- محمد قادوس:

أكدت الداعية الإسلامية نيفين مختار أن العنف ضد المرأة وضرب الزوجات لا يمت للدين الإسلامي بصلة، مشددة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده شيئًا قط، لا امرأة ولا خادم.

وأوضحت مختار خلال لقائها ببرنامج" أنا وهو وهي" المذاع على قناة" صدى البلد": أن بعض الرجال يسيئون فهم النصوص الدينية ويستخدمونها لتبرير العنف ضد المرأة، مؤكدة أن ما يُتداول عن أحقية ضرب الزوجة لا يستند إلى نصوص صحيحة أو فهم سليم للآيات القرآنية.

وأشارت إلى أن الآية 34 من سورة النساء الخاصة بالقوامة أسيء تفسيرها، موضحة أن مفهوم" النشوز" لا يعني الخلافات اليومية أو التقصير العارض، وإنما يتعلق بحالات محددة ومستمرة، مؤكدة أن المقصود بالضرب في الآية هو الإعراض أو الابتعاد وليس الإيذاء الجسدي.

وأضافت الداعية أن الصحابة عندما اشتكوا للنبي (ص) من ضرب النساء، غضب وقال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، معتبرة أن هذا الحديث حسم الجدل حول رفض الإسلام للعنف الأسري.

واختتمت مختار حديثها بالتأكيد على أن القوامة مسؤولية وحكمة وليست تسلطًا، وأن استقرار البيوت لا يتحقق بالقوة أو فرض الرأي، بل بالتفاهم والود، كما أمر الله في كتابه الكريم.

