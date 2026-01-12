إعلان

موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الإثنين 12 يناير. . ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

03:23 م 12/01/2026

الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 12 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الإثنين 12 يناير، في تمام الساعة 5.15م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 12 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص
الشروق 6:52 ص
الظُّهْرِ 12.03 م
العصر 2:55 م
المغرب 5.15 م
العشاء 6:37 م

ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة بالأذكار الواردة:

اللهم طهر قلبي واستر عني واغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ أحبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي، واكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم سخر لي خيار خلقك وابعد عني شرارهم برحمتك يا عالم ما في الصدور. اللهم إني أسألك علما نافعاً ورزقا طيباً وعملا متقبلا. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك .. اللهم انقلنا من مواطن سخطك إلى مواطن رضاك، وانظر إلينا بعين الرضا.. اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك.. اللهمَّ احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد صلاة المغرب دعاء بعد ختم الصلاة مواقيت الصلاة

