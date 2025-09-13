كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم صلاة ركعتي تحية المسجد إذا دخل المصلّي والمؤذن قد أقام الصلاة، ليرد موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أوضح عبدالسلام أن في حالة إقامة الصلاة تسقط صلاة تحية المسجد لأن المصلّي يأخذ ثوابها بدخوله مباشرة في صلاة الفريضة.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، بحديث النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، مبينًا أن الانشغال بالفريضة أولى في هذه الحالة.

وأضاف أن الفقهاء اختلفوا إذا دخل المصلّي قبل الإقامة بلحظات قليلة، هل يصلي تحية المسجد أم ينتظر؟ فرجّح أن الأولى أن ينتظر حتى يدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام، لأن إدراك الجماعة أولى من الانشغال بتحية المسجد.

وبيّن أنه إذا كان قد بدأ تحية المسجد وأقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى، فيُستحب أن يقطعها ويلتحق بالفريضة، أما إذا كان في الركعة الثانية فيُستحب أن يُتمها سريعًا ثم يدخل مع الإمام.

وختم الدكتور عبد السلام لافتا إلى أن المصلّي يُثاب على تحية المسجد بدخوله في صلاة الفريضة مباشرة، داعيًا المصلين إلى الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الجماعة لما فيها من فضل عظيم.

