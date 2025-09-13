كتب - علي شبل:

حذر الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، من بعض الأمثال الشعبية الشائعة، والتي تحمل معنى خاطئا شرعًا وتعد خطراً على الدين والعقيدة.

وقال العالم الأزهر إن هناك أمثالا كثيرة ترد على ألسنة بعض الناس ومنها ما هو خطر على دين المسلم، ومن الخطر العظيم أن كثيرا من ذلك يجده الناس في الأفلام القديمة دون وعي، وقلما يلتفت الناس إلى خطورة ذلك.

وأضاف مرزوق أنه لذلك وغيره رأينا أن ننقل لكم التحذير من هذه الأشياء، مستندا إلى مقال للدكتور طلبة أبوهديمة، الأستاذ بجامعة الإمام بمكة المكرمة، الذي كان زميلا له في التدريس بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد باكستان.

وكشف الدكتور مختار مرزوق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن أمثال خاطئة يجرى استعمالها على ألسنة العامة في الحياة اليومية، قائلًا إنه ينبغي تجنبها لأنها قد تؤدي للشرك دون أن ندرك، وهي:

1- ( رزق الهبل على المجانين )

فالرزق هو لله وحده .. ولا أحد يملك لنفسه ولا لغيره رزقاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، قال الله فى كتابه العزيز: {إنَّ اْللهَ هُوَ الرَّزَّاقٌ ذُو القُوَّةِ المَتيِنُ}، (الذاريات:5 ) ..

2- ( لا يرحم ولا يخلى رحمة ربنا تنزل )

عبارة تنازع الله عز وجل في ملكه لا ينبغي لنا أن نقولها على الإطلاق .. فالله تعالى لا يؤوده شئ ولا ينازعه فى سلطانه منازع ..قال الله تعالى : { مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (فاطر-2)

فمن هذا المخلوق الذى يستطيع أن يمنع رحمة الله، فهذا القول لا يجوز ..!

3- ( أنا عبد المأمور )

هذه كلمة خاطئة لأننا كلنا عبيد لله الواحد الأحد القهار، هي توحي أن قائلها ليس عليه أي ذنب إذا أمره رئيسه بفعل ما يغضب الله ، و الحقيقة غير ذلك ، فكل إنسان مسئول عن أفعاله مسئولية كاملة ، فعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما : عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال : على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ’ .. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

4- ( البقيه فى حيــاتك )

ما هذه البقية .. لاحول ولا قوه إلا بالله هل يموت إنسان قبل انقضاء عمره بحيث يرث البقية أحد أوليائه ، سبحان الله هذا بهتان عظيم . لن يموت إنسان قبل أن يستكمل آخر لحظة فى عمره، قال تعالى ( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون )

5- ( لا حول الله )

وهنا يريد الاختصار .. ولكن المعنى نفي أن يكون لله حول أو قوة .

6- ( الباقي على الله )

هذه عبارة خطيرة الدلالة ولاينبغي استخدامها لأنها تشير الى ان الانسان يستطيع فعل شيء بعير مشيئة الله.. وهي مذمومة شرعأ .. والواجب علينا التأدب مع الله.. والأحرى أن يقال : أديت ما علي والتوفيق من الله.

7- ( شاء القدر )

لأن القدر من الله وحده والله سبحانه يقدر الأعمار والأقوات .

8- ( فلان شكله غلط )

وهذه العبارة من أسوأ مايقال وهي ذائعة ومن الأخطاء الجارية على ألسنة الناس ..لأن فيه تهكما واعتراضا على ماخلق الله وتصويره في أي صورة سبحانه ماشاء تركيبها.. قال تعالى ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) ..

9- ( الله يلعن السنة , اليوم , الســاعة : اللي شفتك فيها )

اللعن ( الطرد من رحمة الله )

وهذه من مشيئته وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى (( يؤذيني ابن آدم , يسب الدهر , وأنا الدهر , أقلب الليل والنهار ))

وفي رواية أُخرى .. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.

