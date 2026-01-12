إعلان

د. عصام الروبي يوضح الحكمه من ربط النبي البراق في حلقة باب بيت المقدس

كتب : محمد قادوس

01:38 م 12/01/2026 تعديل في 01:50 م

الداعية عصام الروبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-محمد قادوس:

يرتبط حائط البراق بمعجزة الإسراء والمعراج، فهو المربط الذي ربط فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم البراق الذي ركبه في رحلة الإسراء وبعد عودته من المعراج، فقد وجه متابعوا إسلاميات مصراوي سؤالا قالوا فيه،" لماذا ربط النبي البراق في حلقه باب بيت المقدس؟

أجاب على ذلك الدكتور عصام الروبي، العالم الأزهر، والداعية الإسلامي، قائلاً : أولا ورد في وصف البراق الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ، واللفظ لمسلم، عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ ، طَوِيلٌ ، فَوْقَ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ ) .

قَالَ: ( فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ) ، قَالَ: ( فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ ).

وعند ابن خزيمة (301): ( يَقَعُ خُطَاهُ أَقْصَى طَرْفِهِ ).

والمعنى: يَضَعُ رِجْلَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى ما يرى بَصَره.

وعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ ، مُلْجَمًا ، مُسْرَجًا، فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: ( أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟ فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ ) قَالَ: " فَارْف

وهذا مع قوله : ( فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ ) يدل على أنه كان يركبه الأنبياء قبل نبينا ، صلى الله عليهم وسلم .

وأشار الداعية الإسلامي في رده لمصراوي، بأن ربط بالحائط لبيان العلة أعني علة الأخذ بالأسباب.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

معجزة الإسراء والمعراج بيت المقدس عصام الروبي البراق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحديث الطقس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة في طريقها للقاهرة
أخبار مصر

تحديث الطقس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة في طريقها للقاهرة
عز يرتفع بأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد تواصل الارتفاع
اقتصاد

عز يرتفع بأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد تواصل الارتفاع

بسبب 500 جنيه.. شاب يمزق جسد شقيقته بعكاز حديدي في الشرقية
أخبار المحافظات

بسبب 500 جنيه.. شاب يمزق جسد شقيقته بعكاز حديدي في الشرقية
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
اقتصاد

عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
الدولار يتراجع والذهب والملاذات ترتفع.. خلاف ترامب والمركزي الأمريكي يشعل
أخبار البنوك

الدولار يتراجع والذهب والملاذات ترتفع.. خلاف ترامب والمركزي الأمريكي يشعل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة