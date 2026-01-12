د. عصام الروبي يوضح الحكمه من ربط النبي البراق في حلقة باب بيت المقدس

كتب-محمد قادوس:

يرتبط حائط البراق بمعجزة الإسراء والمعراج، فهو المربط الذي ربط فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم البراق الذي ركبه في رحلة الإسراء وبعد عودته من المعراج، فقد وجه متابعوا إسلاميات مصراوي سؤالا قالوا فيه،" لماذا ربط النبي البراق في حلقه باب بيت المقدس؟

أجاب على ذلك الدكتور عصام الروبي، العالم الأزهر، والداعية الإسلامي، قائلاً : أولا ورد في وصف البراق الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ، واللفظ لمسلم، عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ ، طَوِيلٌ ، فَوْقَ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ ) .

قَالَ: ( فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ) ، قَالَ: ( فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ ).

وعند ابن خزيمة (301): ( يَقَعُ خُطَاهُ أَقْصَى طَرْفِهِ ).

والمعنى: يَضَعُ رِجْلَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى ما يرى بَصَره.

وعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ ، مُلْجَمًا ، مُسْرَجًا، فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: ( أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟ فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ ) قَالَ: " فَارْف

وهذا مع قوله : ( فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ ) يدل على أنه كان يركبه الأنبياء قبل نبينا ، صلى الله عليهم وسلم .

وأشار الداعية الإسلامي في رده لمصراوي، بأن ربط بالحائط لبيان العلة أعني علة الأخذ بالأسباب.