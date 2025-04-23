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خالد الجندى: القرآن الكريم عبارة عن مجموعة من الأسئلة (فيديو)

07:25 م الأربعاء 23 أبريل 2025

الشيخ خالد الجندي

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كتب- علي شبل:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم عبارة عن مجموعة من الأسئلة، متابعًا: "أي مجازًا، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا أحل لهم".

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc": "حتى العلاقة بالله ربنا جعلها عن طريق سؤال" مستشهدًا بقوله تعالى: "وإذا سألك عبادي عنه فإني قريب".

وتابع: "العلة التي خلقنا الله من أجلها أن نملأ الدنيا أسئلة وأجوبة"، مؤكدًا أن السؤال مفتاح العلم وسبب الحضارة ومكون للشخصية.

وأشار إلى أن الآيات القرآنية في صورة الكهف هي عبارة عن رد على أسئلة وإجابات لها، مستشهدًا بقوله تعالى: "وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم" موضحًا أن الفتية لم يحدث لهم أي تغييرات سواء في جسدهم أو جلدهم ولحيتهم وكأن النمو قد توقف.

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