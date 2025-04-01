داعية إسلامي يوضح كيف تعرف أنك ممن يحبهم الله؟

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، أن من سنن النبي، صلى الله عليه وسلم، الوقوف على آيات كتاب الله والتأمل فيها، والتي كان من بينها قول الله تعالى:" سَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ".

وقال الداعية الإسلامي، تفسير الآية أن الله يحب قوم وهم يحبونه، فدعونا نعلم ما هي علامات ذلك القوم وهل نحن منهم، فكيف أعرف نفسي من ضمنهم أم لا.

وأضاف الطلحي، خلال برنامج "يحبونهم ويحبونه"، المذاع على قناة "الناس": أن طهارة القلب هي العلامة التي تكون في القوم الذين يحبون الله ويحبهم، مرددا: "طهارة القلب تسعد صاحبها في الدنيا والآخرة".

وأوضح الداعية الإسلامي أن النبي-صلى الله عليه وسلم-" ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب"، مبينا أن القلب مصدر الصلاح في حياة الإنسان.

وذكر الطلحي، أن من علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى ربه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه التي لا حياة له إلا بقربه وأنسه.

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