بعد اختلاف الأهلة.. مرتان صام المسلمون فيهما رمضان 28 يوماً وهذا ما حدث

كتب- علي شبل:

فرّق هلال شوال شمل الدول العربية والإسلامية، مساء أمس السبت، بإعلان بعض الدول اليوم الأحد غرة شهر شوال وعيد الفطر للعام 2025، فيما أعلنت دول أخرى الصيام إتماما لعدة رمضان 2025، والاثنين الموافق 1 مارس 2025 هو أول أيام العيد.

وفي ظل الجدل الدائر

وفي ظل اختلاف مطالع شوال بين معظم الدول، يستدعي الجدل الدائر حادثتين في التاريخ صام فيهما المسلمون رمضان 28 يوماً بناء على استطلاع خاطئ، ما اضطرهم إلى إكمال عدة رمضان فيما بعد وخلال أيام شهر شوال.

المرة الأولى، ذكرها ابن تيمية في فتاواه أن هذا حدث في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ صام المسلمون 28 يومًا، وأمرهم علي- رضي الله عنه- بصيام اليوم الذي نقصهم وإتمام الشهر 29 يوماً.

أما المرة الثانية، فكانت في العصر الحديث، في شهر رمضان من العام 1404 هـ، الموافق سنة 1984 م، وفي نهاية شهر الصيام وتحديدا ليلة 29 ظهر الهلال واضحا، ليخرج بيان من وزارة العدل السعودية يطلب من المسلمين قضاء يوم إضافي ليتم لهم شهر رمضان 29 يوما.

وأصدرت وزارة العدل آنذاك بيانا، جاء فيه «نظرا لثبوت دخول شهر شوال هذا العام 1404هـ الجمعة الموافق 30 رمضان حسب تقويم أم القرى بالبنية الشرعية المعدلة في غير موقع من المملكة.. وقد ثبت بذلك أن أول رمضان يوم الخميس والمسلمون في المملكة ومن صام بصومهم لم يصوموا إلا 28 يوما وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال (الشهر هكذا وهكذا وعدد مرة ثلاثين يوما ومرة تسعة وعشرين يوما).

لذا على المسلمين في المملكة ومن صام صيامهم، أن يصوموا يوما ليتم لهم الشهر 29 يوما كما صرح بذلك أهل العلم في مثل هذه الحالة استنادا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الشهر، ومن أراد أن يصوم ستة من شوال ألا يصومها إلا بعد قضاء هذا اليوم».

الحكم: صيام يوم قضاء

وبعد ذلك الإعلان، حدث أن ألقى فضيلة الشيخ محمد السبيل، رحمه الله، خطبة العيد في المسجد الحرام بعد ثبوت دخول شهر شوال، إذ صام المسلمون في ذلك العام 28 يوماً من رمضان بدلاً من 29 يوماً، وأكد الشيخ السبيل حينها ضرورة صوم يوم قضاء، لأن قضاء يوم من رمضان فرض وهو مقدم على صوم النفل والأيام الستة من شوال.

صام المسلمون عام ١٤٠٤ه‍ رمضان ٢٨ يوماً.

فخطب معالي الشيخ محمد السبيل - رحمه الله - خطبة العيد وبين الحكم الشرعي في ذلك. pic.twitter.com/oZl6ZJnB61 — نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) June 12, 2018

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