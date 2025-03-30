بعد مفاجأة موريتانيا.. 13 دولة تحتفل بعيد الفطر اليوم

كتب- علي شبل:

فرّق هلال شوال شمل الدول العربية والإسلامية، مساء السبت، بإعلان بعض الدول غرة شهر شوال وعيد الفطر للعام 2025، فيما أعلنت دول أخرى الصيام إتماما لعدة رمضان 2025، والاثنين أول أيام العيد..

وفيما يلي نستعرض لكم بالأسماء عددا من الدول بكلا الطرفين:

أثار إعلان دولة موريتانيا، في ساعات متأخرة من الليل، ثبوت رؤية الهلال، وأن أول أيام العيد صباح الأحد، الكثير من الجدل بسبب تأخر الإعلان، وبهذا يكون عدد الدول التي تحتفل اليوم بعيد الفطر هي كل من:

السعودية والإمارات وقطر والكويت واليمن والبحرين ولبنان وفلسطين والسودان وجيبوتي وموريتانيا وتركيا وروسيا.

أما الدول التي أعلنت الأحد هو المتمم لشهر رمضان 2025، ويكون يوم غد الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال، فهي:

مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وسلطنة عمان وسوريا والعراق والأردن وإيران وباكستان، وأستراليا وبروناي ‏وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.

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