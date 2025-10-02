هل تصح الصلاة جالسًا بعد إجراء عملية؟.. أمين الفتوى يجيب



في إطار الرد على أسئلة ذوي الهمم من الصم والبكم وبيان الرأي الشرعي في مسائل حياتية مهمة، تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من شخص أبدى قلقه حول كيفية أداء الصلاة بعد خضوعه لعملية جراحية، حيث يعاني من صعوبة في الوقوف والسجود بسبب التعب، ويطلب بيان حكم الصلاة على كرسي.



وفي رده، قال أمين الفتوى، خلال حلقة خاصة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس: "القيام في الصلاة ركن لمن يستطيع القيام به، أما من لا يستطيع بسبب المرض أو أي عذر شرعي، فيجوز له الصلاة جالسًا، وصلاته صحيحة ويأخذ ثوابها كاملاً، لأن المرض رخصة من الله سبحانه وتعالى".



وأضاف كمال: "إذا كان الوقوف يسبب مضاعفات صحية أو يؤخر الشفاء، فلا يجب على المريض أن يُجبر نفسه على القيام، بل يُصلي جالسًا أو كما يستطيع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مرض العبد أو سافر، كتب له ما كان يقوم به صحيحًا مقيماً)، أي يُكتب له أجر الصلاة كاملة حتى وإن كان يختصر فيها بسبب العذر".



وشدد أمين الفتوى على أهمية المحافظة على الصلاة حتى مع المرض، مع استغلال الرخص الشرعية التي تسمح للصلاة جالسًا أو حتى مضطجعًا إذا لم يُمكن الجلوس أو القيام.



وقال لذوى الهمم من الصم والبكم: "نحن نحبكم في الله، والمحافظة على الصلاة رسالة عظيمة لكل من لديه عذر، فلا تقصروا وكونوا على يقين أن الله يجازينا حسب نياتنا وقدراتنا".



وكانت قناة الناس أعلنت عن تخصيص حلقة كل يوم خميس من برنامجها الشهير "فتاوى الناس" بلغة الإشارة، في خطوة غير مسبوقة لفتح أبواب البرنامج أمام ذوي الهمم من الصم والبكم.



وتهدف هذه المبادرة إلى الإجابة على تساؤلاتهم الشرعية بطريقة تناسبهم وتمكنهم من التعبير عن أنفسهم بأسلوبهم الخاص.



