هل فعلًا السِّحْر موجود وله تأثير على الناس؟.. أمين الفتوى يكشف

كتب - علي شبل:

هل فعلًا السِّحْر موجود؟ وليه تأثير على الناس؟.. سؤال شائك يدور في رأس الكثيرين، طرحه ورد عليه ال كتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة، وكيف يحصن المسلم نفسه من تلك الشرور.

في البداية يلفت أمين الفتوى النظر إلى مسألة مهمة، وهي أنه في كثير من الحالات لا يكون الأمر مرتبطًا بالسِّحْر أو الحَسَد أو ما شابه، بل يكون الأمر مَرَضًا نَفْسِيًّا.

ويقول ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: الواجب على المسلم أَنْ يُحصِّن نفسه بالقرآن والأدعية، ويستعين بالله تعالى في دَفْع الأَذَى عنه، قال تعالى: ﴿وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ ﴾ [البقرة: 102].

ويحذر أمين الفتوى من اللجوء إلى السحرة والدجاجلة، قائلًا: الشِّقُّ الأخطر في ذلك هو الذهاب للسَّحَرة والتعامل معهم، وإذا كان الشرع الشريف جعل السِّحْر نفسه مِن الكبائر كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ...»، فإنَّ الكبيرة أيضًا تتعلق بـمَن يأتيه ويتعامل معه ويُصدِّقه؛ ولذلك جاء في الحديث: «مَن أَتَى عَرَّافًا فسأله عن شيءٍ فصَدَّقَهُ بما قال لم تُقْبَلْ له صلاةٌ أَرْبَعِينَ يومًا».

طريقة الوقاية والعلاج من العين والحسد

وكان عديد من العلماء والشيوخ نصحوا بالرقية الشرعية للوقاية والعلاج من شرور العين والحسد والسحر ونزغات الشياطين، نوردها في النقاط التالية:

- الرقية الشرعية تكون بقراءة يقرأ فيها أول خمس آيات من سورة البقرة وهى قوله تعالى: (﷽ الم ﴿1﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿2﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿3﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿4﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿5).

- كذلك تقرأ آية الكرسى (الله لا إله إلا هو الحي القيوم (253) لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم).

- تقرأ سور الفاتحة والإخلاص والمعوذتين:

(بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧).

(قُلْ هوَ ٱللَّهُ أَحَدُۢ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤)

(قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ ٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥)

(قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ٣ مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ ٤ ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦).

ومن أفضل ما يقال من دعاء فى الرقية:

"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء".

"أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة"

"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق"

ويشدد علماء الدين على أهمية الدعاء في كل وقت، والمداومة على أذكار الصباح والمساء والأذكار الواردة.

اقرأ أيضًا:

هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب

هل صلاة النوافل على كرسي لها نصف الثواب؟.. امين الفتوى يوضح (فيديو)