ما مدى جواز أن يتحكم الخطيب في خطيبته وهي لا تزال في بيت أهلها؟.. سؤال تلقاه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد عليه موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.



وفي رده، أكد أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الخاطب لا يملك أي سلطة شرعية على خطيبته قبل عقد القران، مؤكدًا أن فترة الخطبة مجرد وعد بالزواج لا يترتب عليه حقوق أو واجبات، وأن طاعة الفتاة في هذه المرحلة تكون لوالديها فقط.



ولفت شلبي إلي أن فكرة التحكم والتسلط مرفوضة شرعًا سواء في الخطبة أو حتى في الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن عقد الزواج يضع إطارًا من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، لكن لا يبيح السيطرة المطلقة أو فرض الرأي بالقهر.



وأضاف أمين الفتوى أن الضوابط الشرعية بين الخاطب والمخطوبة لا تختلف عن الضوابط العامة بين الرجل والمرأة، فالخلوة محرمة، واللمس لا يجوز، والكلام يجب أن يظل في حدود الآداب الشرعية، لافتًا إلى أن الخطبة مجرد إعلان نية للزواج وليست عقدًا شرعيًا.



5 أمور بين الخاطب وخطيبته لا تجوز شرعًا



وكان الشرع الحنيف وضع ضوابط شرعية للعلاقات بين الناس، خاصة بين الشباب المقبلين على الخطبة والزواج، وحذرت لجان الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف من الأخطاء الشرعية التي قد يقع فيها المخطوبان وتخالف الشرع الإسلامي الحنيف، وتتمثل تلك الأخطاء في خمس نقاط وهي:



1. لا يجوز الخضوع بالقول بين الخاطب والمخطوبة باعتبارهما مخطوبين، فالخطبة من مقدمات عقد الزواج وليست عقدًا، حسبما ذكرت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق.



2. لا يجوز أن يختلي الخاطب بالمخطوبة، فهما مازالا أجنبيين عن بعضهما البعض، وأكدت دار الإفتاء أن العلاقة بين الخاطب والمخطوبة تحكمها قاعدتان، أولاهما أن الخطبة ليست سوى وعد بالزواج، والثانية أن الخاطب لا يزال أجنبيا.



3. الرؤية الشرعية للخاطب هي أن ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين عند الفقهاء، فقط، حسبما أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في فتوى سابقة له، فلا يجوز أن يرى ما وراء ذلك.



4. لا يجوز للمخطوبة أن تخلع حجابها أمام الخاطب، ولكن أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء أنه من الجائز للخاطب أن يرى شعر خطيبته المحجبة حسب آراء بعض العلماء، ولكنه أكد أن من الورع أيضًا ألا يأخذ الخاطب بهذا الرأي ويلتزم برأي الأئمة الأربعة.



5. لا يجوز للشاب أن يخطب على خطبة شاب آخر، وعليه أن ينتظر إما أن يتم الزواج أو تنفسخ الخطوبة، وهو ما أكده الإمام أحمد الطيب في فتوى سابقة له، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " ولَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ؛ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ".



