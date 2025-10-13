عالم أزهري يكشف عن 3 حالات سجد فيها النبي للسهو في الصلاة

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، عن فتوى عن سجود السهو، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: ما حالات سجود السهو التي فعلها صلى الله عليه وسلم؟٠

وفي رده، ابتدأ العالم الأزهري، موضحًا أن السهو والنسيان لم يعصم منه إنسان ولم يتنزه عنه إلا الله عز وجل قال في القرآن الكريم: (قل إنما علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى) وقال سبحانه في سورة مريم (وما كان ربك نسيا).

وتابع: وما عدا ذلك فالكل معرض للسهو والنسيان لأنه بشر، وقد روت كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني)، لكن يبقى الفرق قائما بين السهو الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم وبين السهو الذي يحصل من غيره،فالسهو الحاصل منه ليس تغلبا من الشيطان عليه لا لكن قصد به تعليم الأمة، أما السهو الحاصل من غيره فإنما يكون سببه من الشيطان قال تعالى (وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره)٠

وبخصوص واقعة السؤال يقول الدكتور عطية لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن الحالات التي حصلت من سهو لسيدنا محمد رسول الله وسجد بسببها سجدتي السهو كما وردت في كتب السنة ما يلي:

١- السهو بالزيادة

روى الشيخان: البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال: سها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقام إلى الخامسة في صلاة الظهر أو العصر فلم ينتبه فلما سلم من الخامسة توشوش الناس فيما بينهم فسألهم قالوا أحدث في الصلاة شئ يا رسول الله ؟ قال وما ذاك قالو صليت كذا وكذا يعني خمسا فثنى رجليه ثم استقبل القبلة وسجد سجدتي السهو ثم سلم ثم قال ( لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به ولكنني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني)

٢- السهو بالنقصان روى الشيخان ، وأبو داود عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدى صلاتي العشي أي إما المغرب أو العشاء قال ابن سيرين : سماها لنا أبو هريرة ولكن أنا نسيت فصلي ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان وشبك أصابعه و وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من المسجد أي القوم الذين يخرجون سراعا عقب الانتهاء من الصلاة فقالوا أقصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ قال:( لم أنس ولم تقصر) ثم قال :(أحقا مايقول ذو اليدين ؟ ).. قالوا نعم قال فتقدم فصلي ما ترك من صلاته ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ،ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم سلم٠

٣- السهو نتيجة ترك التشهد الأوسط أي القيام إلى الثالثة دون قراءة التشهد الأوسط روى أبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين السهو).. أي إذا ذكر التشهد الأوسط بعد اعتداله قائما إلى الركعة الثالثة وقبل شروعه في قراءة الفاتحة فالأولى له ألا يجلس وإن جلس جاز.

أما إذا ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع ويمضي في صلاته.. روى الشيخان عن عبد الله بن مالك بن بحينة (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم).. هذا والله أعلم.

