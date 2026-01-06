إعلان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الثلاثاء 6 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

01:30 ص 06/01/2026

موعد أذان وصلاة الفجر

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 6 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الثلاثاء 6 يناير، في تمام الساعة 5:18 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:51 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.01 م

العصر 2:51 م

المغرب 5.10 م

العشاء 6:32 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا.. وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد.. وتغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك..

اللهم انقلنا من مواطن سخطك إلى مواطن رضاك، وانظر إلينا بعين الرضا.. اللهم أنت أعلم بنا منا.. فوفقنا لما تحبه لنا ويرضيك عنا.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أذان الفجر صلاة الفجر

