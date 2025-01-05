هل كاميرات المراقبة تعتبر تجسسًا على الآخرين؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال: " هل كاميرات المراقبة تعتبر تجسس على الآخرين؟

وقال أمين الفتوى، لو قصدت التجسس بالكاميرات فهو أمر ثاني إنما ممكن نحط الكاميرات بأغراض ليس للتجسس وممكن تكون حاطتها على مدخل منزل لا للتجسس ولكن للحماية لمعرفة السرقات وكم كشفت الكاميرات عن أشخاص اجرموا في حق ساكني بيوت.

وأضاف عثمان، خلال لقائه ببرنامج" مع الناس" المذاع عبر فضائية" الناس": أن المقصود ليس التجسس والتجسس حرام قطعا سواء بكاميرا أو غير كاميرا ونهى الشرع الحنيف عن هذا الأمر.

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