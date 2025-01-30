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فيديو- لحظة وفاة مقرئ أثناء تلاوته القرآن في أحد مساجد إندونيسيا

02:33 م الخميس 30 يناير 2025

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كتب-محمد قادوس:

شهدت إحدى مدن إندونيسيا حادثة مؤثرة، حين توفي شخص أثناء تلاوته للقرآن الكريم في أحد مساجد.

ونشرت قناة سكاي نيوز عربية فيديو يوثق اللحظة المؤثرة في، يظهر فيه القارئ وهو يتلو آيات من سورة الإسراء، قبل أن يسقط أرضاً بشكل مفاجئ، ليهرع الحاضرون إلى نجدته.

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إندونيسيا تلاوته القرآن الكريم وفاة مقرئ
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