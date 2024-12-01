هل هناك شفاعة للأصدقاء يوم القيامة؟.. أمين الفتوى يُجيب

كتب-محمد قادوس:

رد الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سائل يقول،" هل هناك شفاعة للأصدقاء يوم القيامة؟

وقال أمين الفتوى إن شفاعة المؤمن لكل المحيطين به، سواء أقاربه أو معارفه، أصدقاءه، زوجته، الشفاعة للمؤمنين عموما في يوم القيامة واردة لا خلاف فيها.

وأضاف ربيع خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة" الناس": أن الشهيد من ضمن أجر الشهادة أنه يشفع في سبعين من أقاربه، وبالتالي فإن شفاعة المؤمن واردة.

وأشار أمين الفتوى إلى سؤال دائما يطرح وهو "إن فلان حبيبي في الدنيا، وهو أقرب إلى الله مني ويعمل أعمالا صالحة، فعندما ينتقل إلى الرفيق الأعلى ونتقابل في الآخرة، فليس بالضرورة أن أعمل أعمالا صالحة، هو سيشفع لي يوم القيامة، مجيبًا على هذا السؤال قائلًا هذا يعتبر مدخلا من مداخل الشيطان، وشفاعة المؤمن للمؤمن يوم القيامة إما لإعلاء درجاته في الجنة أو يحط من سيئاته لأجل أن يدخل إلى الجنة.

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