ما حكم نسيان دعاء القنوت بالصلاة وهل يؤثر على صحتها؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب : علي شبل

01:44 م 14/01/2026

الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى

تلقى الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من فتاة حول حكم نسيان دعاء القنوت في الصلاة وهل يؤثر ذلك على صحتها؟.. ليوضح في رده أن دعاء القنوت جائز في أي صلاة يصليها الإنسان، سواء كانت فرضًا أو نافلة، ولو نسي الشخص الدعاء أو لم يقم به، فتظل صلاته صحيحة، لأن القنوت ليس من واجبات الصلاة.

وأضاف عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت أحيانًا ثم ترك القنوت، لذلك اتباع الإمام في القنوت مستحب، ومن لم يقنت صلاته تظل صحيحة في جميع الأحوال.

كما تطرق أمين الفتوى إلى حكم صلاة المرأة بالنقاب، مؤكدًا أن صلاة المرأة بالنقاب جائزة، لأن ستر الوجه لا يبطل الصلاة ولا يجعلها مكروهة، بينما يستحب رفع النقاب عند الإحرام للمرأة إذا كانت تؤدي العمرة أو الحج.

الشيخ عويضة عثمان حكم نسيان دعاء القنوت الصلاة

