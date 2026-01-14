إعلان

موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الأربعاء 14 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

04:28 م 14/01/2026

موعد أذان المغرب

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 14 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الأربعاء 14 يناير، في تمام الساعة 5.16 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص
الشروق 6:52 ص
الظُّهْرِ 12.04 م
العصر 2:57 م
المغرب 5.16 م
العشاء 6:38 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:


اللهٰم يا مُقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك، واملأه بنور الإيمان واليقين، واجعل قلبي سليماً طاهراً مُطمئناً بذكرك راضياً بقضائك مُحبّاً لك مُحبّاً لخلقك.. اللهٰم أنزل عليه سكيَنة من عندك وأبدل خوفه أمناً، وحزنه فرحاً، وضيقه فرجاً، واجعل قلبي عامراً بذكرك متعلقاً بك متوكلاً عليك يارحيم.

اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقاً لا يعد، وافتح لنا باباً للجنة لا يسد.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أذان المغرب أركان الإسلام المغرب الهيئة العامة للمساحة

