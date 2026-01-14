إعلان

موعد أذان وصلاة العصر اليوم الأربعاء 14 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

12:43 م 14/01/2026

موعد أذان العصر

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 14 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الأربعاء 14 يناير، في تمام الساعة 2:57 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.04 م

العصر 2:57 م

المغرب 5.16 م

العشاء 6:38 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

يا مَفْزَعَنَا عِنْدَ كُرُبَاتِنَا، وَيا غَوْثَنَا عِنْدَ شِدَّتِنَا، إِلَيْكَ فَزِعْنَا، وَبِكَ اسْتَغَثْنَا، وَبِكَ لُذْنَا، لا نَلُوذُ بِسِوَاكَ، وَلا نَطْلُبُ الْفَرَجَ إِلَّا مِنْكَ، فَأَغِثْنَا وَفَرِّجْ عَنَّا، يا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ، وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ، اِقْبَلْ مِنَّا الْيَسِيرَ وَاعْفُ عَنَّا الْكَثِيرَ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اَللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ إِيمَاناً تُباشِرُ بِهِ قُلُوبَنَا، وَيَقِيناً حَتّى نَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبْتَ لَنَا، وَرَضِّنَا مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لَنَا، يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ.

أذان العصر أركان الإسلام الصلاة

