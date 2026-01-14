إعلان

مصرع قائد سيارة ملاكي بعد انقلابها على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

كتب : حسين فتحي

06:09 م 14/01/2026

اسعاف أرشيفية

الفيوم - حسين فتحي:

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيره بطريق أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن وفاة قائدها.

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، حيث تم استخراج جثمان المتوفى من بين حطام السيارة، ونقله إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وكشفت المعاينة التي أجراها العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن قائد السيارة كان يسير بسرعة زائدة أثناء عودته من القاهرة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده، فانقلبت السيارة عدة مرات، وأسفر الحادث عن وفاة قائدها داخلها، نتيجة شدة الاصطدام.

وجرى إخطار نيابة مركز الفيوم، التي تولت التحقيق في الواقعة.

حادث انقلاب سيارة طريق أسيوط الغربي الفيوم نيابة مركز الفيوم إدارة مرور الفيوم مستشفى الفيوم العام

