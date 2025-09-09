20 صورة لـ أغلى 5 أماكن في الإسماعيلية.. الليلة تخطت 43 ألف جنيه

كتب – سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أغلى أماكن الإقامة في الإسماعيلية، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أغلى 5 أماكن للإقامة في الإسماعيلية، وفقا لموقع "بوكينج".

King

يقع مكان إقامة "King" في Al ‘Arāʼishīyah al Jadīdah، ويوفر مسبحا خاصاً. يمكن ترتيب مواقف خاصة للسيارات مقابل تكلفة إضافية.

تتوفر (1) غرفة نوم في هذه الشقة، و (1) حمّام، ومطبخ، وجهاز تكييف. يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

سعر الليلة 39325 + 3933 ضرائب ورسوم بإجمالي 43258 جنيها.

شقة مفروشة مدينه المستقبل اسماعيلية

يقع مكان إقامة "شقة مفروشة مدينه المستقبل اسماعيلية" في Abū Şuwayr al Maḩaţţah، ويوفر حوض استحمام ساخن. يمكن للضيوف المقيمين في هذه الشقة استخدام الشرفة.

تتوفر (3) غرفة نوم في الشقة، ومطبخ فيه ثلاجة وفرن، و (1) حمّام مع بيديت ولوازم استحمام مجاناً وغسالة ملابس. تتوفر مناشف وبياضات أسرّة في الشقة.

يقع مطار القاهرة الدولي على بُعد 105 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 24032 + 2403 ضرائب ورسوم بإجمالي 26435 جنيها.

فندق القاضي

يقع مكان إقامة "فندق القاضي" في Maḩaţţat al Qirsh في محافظة الاسماعيلية، ويوفر شرفة، توفر هذه الشقة تراس وواي فاي مجاني.

تتوفر (2) غرفة نوم للضيوف في هذه الشقة، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة، وجهاز تكييف، وغرفة معيشة. يحتوي مكان الإقامة هذا على مطبخ.

يقع مطار القاهرة الدولي على بُعد 116 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 17478 + 1748 ضرائب ورسوم بإجمالي 19226 جنيها.

قرية الجندول بالاسماعلية طريقة البلاجات

يقع مكان إقامة "قرية الجندول بالاسماعلية طريقة البلاجات" في الاسماعلية.

يتوفر في جميع الوحدات في "قرية الجندول بالاسماعلية طريقة البلاجات" تلفزيون بشاشة مسطحة. تحتوي جميع الغرف في "قرية الجندول بالاسماعلية طريقة البلاجات" على جهاز تكييف وحمّام خاص.

يقع مطار القاهرة الدولي على بُعد 112 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 11798 + 1770 ضرائب ورسوم بإجمالي 13568 جنيها.

Ismailia

يقع مكان إقامة "Ismailia" في الاسماعلية ويوفر وحدات إقامة مع شرفة.

يتوفر مطبخ مجهز بالكامل وحمّام خاص.

يمكن للضيوف استخدام تراس التشمس ومرافق الشواء المتوفرة في مكان إقامة "Ismailia".

يقع مطار القاهرة الدولي على بُعد 106 كم، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة 5506 + 826 ضرائب ورسوم بإجمالي 6332 جنيها.



